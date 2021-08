Nouaillé-Maupertuis Site Abbatial Nouaillé-Maupertuis, Vienne Ouverture de la crypte et de la sacristie Site Abbatial Nouaillé-Maupertuis Catégories d’évènement: Nouaillé-Maupertuis

Vienne

Ouverture de la crypte et de la sacristie Site Abbatial, 19 septembre 2021, Nouaillé-Maupertuis. Ouverture de la crypte et de la sacristie

Site Abbatial, le dimanche 19 septembre à 14:30 Gratuit. Entrée libre. Visite soumise aux mesures sanitaires en vigueur.

Remise d’un livret de visite pour la découverte de ces deux espaces habituellement non accessibles au public. Site Abbatial 32-34 rue de l’Abbaye, 86340 Nouaillé-Maupertuis Nouaillé-Maupertuis Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Nouaillé-Maupertuis, Vienne Autres Lieu Site Abbatial Adresse 32-34 rue de l'Abbaye, 86340 Nouaillé-Maupertuis Ville Nouaillé-Maupertuis lieuville Site Abbatial Nouaillé-Maupertuis