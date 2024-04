Ouverture de la Cité de l’Accordéon et des Patrimoine Tulle, dimanche 7 avril 2024.

Ouverture de la Cité de l’Accordéon et des Patrimoine Tulle Corrèze

Samedi 6 avril 10 h 00 Ouverture de la Cité de l’accordéon déambulation, découverte des nouveaux espaces et des collections. 18 h dans l’auditorium Concert-Bal du Duo Diatocello, avec Amélie Denarié à l’accordéon diatonique et Mathieu Mitéran au violoncelle. Dimanche 7 10 h 30 Visites découvertes « de la Banque au musée », Le bâtiment vous livre les secrets de sa transformation en musée. Durée 1 h 00 Le nombre de places est limité. Il est conseillée de réserver. « l’accordéon quelle histoire ! » à 11 h 30 Plongez au cœur de l’univers de l’accordéon. Durée 1 h 00. Le nombre de places est limité. 15 h 00 dans l’auditorium le concert de Gwenola Maheux à l’accordéon et Jacques Schab au piano va explorer toutes les palettes possibles de l’accordéon, des standards du musette au répertoire classique et à celui de Piazolla. Durée 1 h 00. Sur réservation EUR.

Début : 2024-04-07 10:00:00

fin : 2024-04-07 17:00:00

Place Maschat

Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine contact@citedelaccordeon.com

