Bellême Bellême Bellême, Orne Ouverture de la Chapelle Saint Santin Bellême Bellême Catégories d’évènement: Bellême

Orne

Ouverture de la Chapelle Saint Santin Bellême, 18 septembre 2021, Bellême. Ouverture de la Chapelle Saint Santin 2021-09-18 – 2021-09-19

Bellême Orne Visite de la Chapelle St Santin, ancienne chapelle du premier château de Bellême, sa crypte du Xème siècle en fait l’un des plus anciens édifices religieux du Perche. Visite de la Chapelle St Santin, ancienne chapelle du premier château de Bellême, sa crypte du Xème siècle en fait l’un des plus anciens édifices religieux du Perche. http://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Normandie/Manifestations-nationales/Journees-europeennes-du-patrimoine-les-21-et-22-septembre-2019 Visite de la Chapelle St Santin, ancienne chapelle du premier château de Bellême, sa crypte du Xème siècle en fait l’un des plus anciens édifices religieux du Perche. dernière mise à jour : 2021-09-04 par

Détails Catégories d’évènement: Bellême, Orne Autres Lieu Bellême Adresse Ville Bellême lieuville 48.37435#0.55982