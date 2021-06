Senlis Senlis Oise, Senlis Ouverture de la Chapelle Saint Frambourg Senlis Senlis Catégories d’évènement: Oise

Senlis

Ouverture de la Chapelle Saint Frambourg Senlis, 1 août 2021-1 août 2021, Senlis. Ouverture de la Chapelle Saint Frambourg 2021-08-01 – 2021-08-01

Senlis Oise Senlis La visite de la chapelle royale Saint-Frambourg vous permettra de découvrir cet édifice érigée par la reine Adélaïde, épouse de Hugues Capet, premier roi de France avec sa nef gothique ainsi que l’œuvre d’une vie, celle de Georges Cziffra… contact@fondation-cziffra.com http://www.fondation-cziffra.com/fr La visite de la chapelle royale Saint-Frambourg vous permettra de découvrir cet édifice érigée par la reine Adélaïde, épouse de Hugues Capet, premier roi de France avec sa nef gothique ainsi que l’œuvre d’une vie, celle de Georges Cziffra… © Office de Tourisme de Senlis dernière mise à jour : 2021-06-24 par

Détails Catégories d’évènement: Oise, Senlis Étiquettes évènement : Autres Lieu Senlis Adresse Ville Senlis lieuville 49.20516#2.58321