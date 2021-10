Aragnouet Aragnouet Aragnouet, Hautes-Pyrénées Ouverture de la chapelle des Templiers à Aragnouet Aragnouet Aragnouet Catégories d’évènement: Aragnouet

Hautes-Pyrénées

Ouverture de la chapelle des Templiers à Aragnouet Aragnouet, 4 novembre 2021, Aragnouet. Ouverture de la chapelle des Templiers à Aragnouet 2021-11-04 10:30:00 10:30:00 – 2021-11-04 12:30:00 12:30:00 Chapelle des Templiers ARAGNOUET

Aragnouet Hautes-Pyrénées Aragnouet Avec commentaires à la demande par une guide-conférencière du Pays d’art et d’histoire. Inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO, la chapelle, appartenant autrefois aux Hospitaliers-de-Saint-Jean-de-Jérusalem, est remarquable par son architecture romane. Sa situation auprès des cols frontaliers en a fait un lieu très fréquenté au Moyen Age par les pèlerins. +33 6 42 17 66 31 Avec commentaires à la demande par une guide-conférencière du Pays d’art et d’histoire. dernière mise à jour : 2021-09-30 par Pays d’art et d’histoire des vallées d’Aure et du Louron|CDT65

Détails Catégories d’évènement: Aragnouet, Hautes-Pyrénées Autres Lieu Aragnouet Adresse Chapelle des Templiers ARAGNOUET Ville Aragnouet lieuville 42.78067#0.19483