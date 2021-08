Molompize Chapelle de Vauclair Cantal, Molompize Ouverture de la Chapelle de Vauclair Chapelle de Vauclair Molompize Catégories d’évènement: Cantal

Accès libre. Renseignements Mairie de Molompize 04 71 73 60 06 Mesures sanitaires en fonction des mesures en vigueur. Le petit hameau de Vauclair est le parfait écrin abritant la chapelle de Vauclair, et sa vierge en majesté. Chapelle de Vauclair Vauclair, 15500 Molompize Molompize Cantal

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T17:00:00

