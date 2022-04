Ouverture de la boutique du Jardin botanique de Bordeaux JARDIN BOTANIQUE Bastide, 14 avril 2022, Bordeaux.

D’une superficie de 80 m2, la boutique propose une sélection pointue de produits en lien avec la botanique, la nature, issus de productions locales et artisanales. Plongez dans l’univers du Jardin botanique avec des graines d’espèces méconnues à faire pousser délicatement à la maison, des techniques d’arrosage économes en eau avec les oyas, et prochainement des nichoirs pour encourager la biodiversité. Place à l’éveil des sens et à la douceur avec des producteurs engagés et passionnés qui proposent bougies et produits cosmétiques subtilement conçus ainsi que des gelées de fleurs sauvages délicieuses et du bon miel de la région. Pour approfondir ses connaissances, la librairie propose une sélection d’ouvrages grand public sur la nature et sa préservation ainsi que des ouvrages spécialisés pour les curieux de botanique. Envie d’un souvenir à petit prix de votre visite au Jardin ? Nos cartes postales présentent de belles images en lien avec la nature. L’univers jeunesse permettra aux enfants de découvrir la nature au moyen de jeux, activités créatives et livres. Une gamme d’outils de jardinage haut de gamme, non locale, est également proposée : arrosoirs, sécateurs et cache-pots. Contact : 05 56 52 18 77 – Jardin botanique de Bordeaux, esplanade Linné, 33100 Bordeaux Bastide [[https://jardin-botanique-bordeaux.fr/evenement/ouverture-boutique-jardin-botanique](https://jardin-botanique-bordeaux.fr/evenement/ouverture-boutique-jardin-botanique)](https://jardin-botanique-bordeaux.fr/evenement/ouverture-boutique-jardin-botanique)

A partir du jeudi 14 avril 2022, les visiteurs pourront prolonger leur immersion dans la botanique grâce aux produits locaux et artisanaux proposés par cette nouvelle boutique.

