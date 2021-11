Villeneuve-d'Ascq Stade Pierre-Mauroy Nord, Villeneuve-d'Ascq Ouverture de la billetterie du Concert de NINHO – JEFE TOUR au stade Pierre Mauroy Stade Pierre-Mauroy Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

**Vendredi 19 novembre 2021, ouverture de la billetterie du concert de NINHO – JEFE TOUR qui aura lieu samedi 4 juin 2022, Concert de NINHO – JEFE TOUR au stade Pierre Mauroy** Artiste à la carrière d’or, de platine et de diamant, Ninho est la personnalité de tous les records. Avec plus de 2 milliards de vues sur YouTube, 1 milliard de streamings et recordman des certifications, il revient avec un nouvel album et une tournée qui s’annoncent à son image : grandioses ! * Rendez-vous à Lille pour le JEFE TOUR le samedi 4 juin 2022 dans l’Arena du Stade Pierre-Mauroy ! **Ouverture de la billetterie dans les points de vente habituels :** * VENDREDI 19 NOVEMBRE 2021 à 10H00 Vendredi 19 novembre 2021, ouverture de la billetterie du concert de NINHO – JEFE TOUR qui aura lieu samedi 4 juin 2022, Concert de NINHO – JEFE TOUR au stade Pierre Mauroy Stade Pierre-Mauroy 261, Boulevard de Tournai 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq Nord

2021-11-19T10:00:00 2021-11-19T20:00:00

Lieu Stade Pierre-Mauroy Adresse 261, Boulevard de Tournai 59650 Villeneuve d'Ascq Ville Villeneuve-d'Ascq