Ouverture de la bijouterie Altisfain, à l'occasion des Journées Européennes des Métiers d'Art Airvault, 2 avril 2022, Airvault.

Ouverture de la bijouterie Altisfain, à l’occasion des Journées Européennes des Métiers d’Art Airvault

2022-04-02 – 2022-04-03

Airvault Deux-Sèvres Airvault

La bijouterie Altisfain ouvrira ses portes au sein du vieux relais de poste présent dans le paysage urbain depuis le XVIIe siècle. Fraichement réhabilité par la commune d’Airvault, il est au cœur du centre bourg, et héberge aujourd’hui une créatrice d’art, l’Office de Tourisme, un bar-restaurant et un Escape-Game. L’événement ouvert à tous et gratuit, se tiendra au Vieux Relais (3 rue Porte Caillon, Airvault), le samedi 2 avril, de 10 h à 16 h, et le dimanche 3 avril, de 14 h à 16 h. La créatrice d’art, Altisfain, présente à l’année, mettra en valeur et présentera ses savoirs faire. En déambulant dans la ville, il est possible d’admirer les travaux réalisés par des artisans d’art dans le cadre des restaurations architecturales ou mobilière au cours des dernières années.

Airvault

