Ouverture de la Banque de France au public Banque de France de Pau, 18 septembre 2021, Pau.

Ouverture de la Banque de France au public

le samedi 18 septembre à Banque de France de Pau

### Découverte de la Banque de France (Site et Activités) et initiation à l’éducation financière. Bénéficiant d’un large panorama sur les Pyrénées, l’hôtel particulier de la famille des Boscary de Romaine puis des Lawrance est, depuis 1913, le siège de la Banque de France des Pyrénées Atlantiques. Cette visite commentée et accompagnée de documents d’archives, vous permettra de mieux comprendre l’histoire et le rôle de cette institution au service de la collectivité nationale et de tous les publics.

Gratuit. Sur inscription. Rendez-vous 7 rue Louis-Barthou.

Banque de France de Pau 7, rue Louis-Barthou 64000 Pau Pau Centre Ville Pyrénées-Atlantiques



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T09:30:00 2021-09-18T10:45:00;2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T12:15:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T15:15:00;2021-09-18T15:30:00 2021-09-18T16:45:00