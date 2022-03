Ouverture de la 44ème saison du Prieuré d’Airaines Airaines Airaines Catégories d’évènement: Airaines

2022-05-14 – 2022-06-12

d’architecture) dans la célébration de l’anniversaire de la construction de la cathédrale d’Amiens. Vernissage de l’exposition Regards sur la Cathédrale Notre-Dame (dessins, collages, peintures) en présence de l’artiste. L’exposition sera ensuite accessible jusqu’au 2 octobre 2022. L’Agenda Somme Sud-Ouest : https://www.cc2so.fr/lagenda-somme-sud-ouest-fevrier-juin-2022/ La saison 2022 s’inscrira à travers l’œuvre de François-Xavier Legenne (grand Prix de Rome

