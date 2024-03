Ouverture de la 1ère école de WINGFOIL dans le Loiret Base de loisirs du Parc de Loire d’Orléans (plan d’eau de l’ïle Charlemagne) Saint-Jean-le-Blanc, samedi 16 mars 2024.

Ouverture de la 1ère école de WINGFOIL dans le Loiret Initiation et perfectionnement à la pratique du Wingfoil, encadrés par un

moniteur BE pour jeunes à partir de 10 ans et adultes 16 mars – 29 juin, les samedis Base de loisirs du Parc de Loire d’Orléans (plan d’eau de l’ïle Charlemagne) Inscription à l’avance ou sur place. 220€ les 5 séances de 3h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-16T09:00:00+01:00 – 2024-03-16T12:00:00+01:00

Fin : 2024-06-29T13:45:00+02:00 – 2024-06-29T16:45:00+02:00

L’ASPTT Orléans Voile a le plaisir de vous annoncer l’ouverture d’une ECOLE DE WINGFOIL à Orléans, la toute première dans le Loiret !

Les cours de wingfoil se dérouleront les samedis matins et après-midis à partir du samedi 16 mars 2024.

Durée : 3h

Lieu : Parc de Loire d’Orléans (plan d’eau de l’Île Charlemagne)

Cours : initiation et perfectionnement

Âge : adultes et enfants à partir de 10 ans

Encadrant : moniteur brevet d’état

Capacité : groupe de 6 élèves maximum

Tarif : 220€ les 5 séances (sont compris : le matériel “sauf la combinaison”, la licence, l’assurance, le tractage par bâteau en cas d’absence de vent)

Venez découvrir cette nouvelle activité sur Orléans ! Au sein de l’ASPTT Orléans Voile, labellisée “Ecole française de voile” par la FFV !

Base de loisirs du Parc de Loire d’Orléans (plan d’eau de l’ïle Charlemagne) Levée de la chevauchée Saint-Jean-le-Blanc 45650 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://aspttorleansvoile.wordpress.com/ »}, {« type »: « email », « value »: « voile.orleans@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 10 10 07 72 »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 88 60 97 35 »}]

Wingfoil ASPTT

ASPTT Orléans Voile