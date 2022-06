Ouverture de Gabaudet – Visite guidée du site historique et mémoriel – Issendolus Issendolus Catégories d’évènement: 46500

Issendolus 46500 Attention, le site de Gabaudet est dépourvu d’aménagements d’accueil du public, aucun point d’eau potable est à disposition sur le site ou à proximité.

Nous invitons les visiteurs à se munir d’une bouteille d’eau et de chaussures type basket ou randonnée.

2 visites par jour à 11h00 et à 15h00 seront proposées. (durée d’1h30)

Réservation obligatoire auprès de l’office de Tourisme du Grand Figeac

Le Pays d'art et d'histoire du Grand-Figeac vous propose de découvrir le site mémoriel de Gabaudet-Donnadieu ouvert pour la première fois au public depuis 1944. À l'occasion de sa réhabilitation, venez découvrir l'histoire de ce haut lieu de la Seconde guerre mondiale.

Rendez-vous devant le monument aux morts de Gabaudet. Commune d'Issendolus. Accès au site par la D14 ou la D840. Parking à proximité.

