Cinéma Pathé place de la Loire, le jeudi 25 mai 2017 à 19:00

LADAPT, association loi 1901 reconnue d’utilité publique pour l’insertion sociale et professsionnelle des personnes handicapées, a imaginé ce concept de soirée original pour sensibiliser au handicap à travers l’image et l’humour. Au total, ce sont 10 soirées gratuites qui sont organisées dans 10 villes de France d’avril à juin. Au programme : une websérie, des publicités originales du monde entier, un film et des extraits de spectacle d’un humoriste invité. Le tout orchestré d’une main de maître par Adda Abdelli, co-auteur et acteur de la série Vestiaires sur France 2. ## Ouverture de Champ 2017 Étonnante, mordante, chaleureuse… cette 3e édition ne manquera pas de nous faire rire, de nous émouvoir et surtout de nous faire partager un moment exceptionnel. Des publicités originales du monde entier sur le handicap Des épisodes inédits de la série Vestiaires Libérés, (par les créateurs de Vestiaires, diffusée sur France 2), qui revisite des grands moments de l’Histoire ou des contes de fées célèbres à la mode « handi ». Ensuite, nous aurons également la preuve avec un très beau court-métrage que l’on peut transmettre beaucoup d’émotions en à peine quelques minutes. Diffusion du film Roues libres, hongrois VOSTR, road-movie détonnant à l’humour grinçant. Ruspaszov, ancien pompier, est en fauteuil roulant depuis trois ans, suite à un accident de travail. Le cynisme et l’alcool l’aident de moins en moins à supporter son état. Zolika, tout juste 20 ans et passionné de bande dessinée, vit en fauteuil depuis toujours. Leur rencontre improbable redonnera à chacun goût à la vie. Surtout quand Rupaszov, se mettant au service du chef de la mafia locale, décide d’utiliser leur handicap comme couverture… Accessible aux sourds, malentendants, aveugles et malvoyants. L’audio-description a été réalisée par LADAPT. Attention : certaines scènes peuvent heurter la sensibilité des plus jeunes. Krystoff Fluder, acteur et humoriste, pour un extrait de son one-man show « Oui je suis noir, et alors ? Repéré dans des émissions de télévision, Le journal des bonnes nouvelles de Karl Zéro, ou au cinéma dans Podium, Chocolat, Harry Potter et les Reliques de la mort, Krystoff Fluder nous interprètera des extraits de son one-man show « Oui je suis noir, et alors ? ». Des personnages qui, face au handicap, se révèleront hauts en couleur, attachants et parfois énervants ! ### Venez nous retrouver, vous êtes nos invités ! [http://www.ladapt.net/ouverture-de-champ-handicap-si-on-riait-un-peu.html](http://www.ladapt.net/ouverture-de-champ-handicap-si-on-riait-un-peu.html) [https://www.youtube.com/watch?v=J99_y0AXyDU](https://www.youtube.com/watch?v=J99_y0AXyDU)

Entrée libre – Invitation en ligne

Une soirée pour rire et réfléchir ensemble autour du handicap

Cinéma Pathé place de la Loire Place de Loire, 2 rue des halles ORLEANS Orléans Loiret



