Ouverture de 8 jardins privés avec exposition d’œuvres d’une quinzaine d’artistes à Curemonte. Plusieurs jardins dans le village de Curemonte Curemonte, dimanche 2 juin 2024.

Ouverture de 8 jardins privés avec exposition d’œuvres d’une quinzaine d’artistes à Curemonte. Jardins de Curemonte Dimanche 2 juin, 10h30 Plusieurs jardins dans le village de Curemonte entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-02T10:30:00+02:00 – 2024-06-02T18:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T10:30:00+02:00 – 2024-06-02T18:00:00+02:00

Jardins de Curemonte

Le village médiéval de Curemonte, bâti sur une arête rocheuse, entre le puy Turlau et le mont Antin, possède un patrimoine exceptionnel. Il est classé « Plus beau village de France ».

A l’occasion de l’évènement national « Rendez-vous aux Jardins », huit jardins privés seront ouverts. Nous vous proposons de venir déambuler dans les rues du village à la découverte de son patrimoine et de ses jardins privés.

Ainsi, vous découvrirez:

– un jardin d’inspiration thailandaise,

– l’enceinte des châteaux de Plas et de Saint Hilaire,

– un jardin suspendu avec ses carrés potagers dominant la vallée,

– le parc d’une maison noble avec une belle vue sur le coeur du village,

– un jardin fleuri avec un coin potager, un verger dominant la Sourdoire,

– un grand jardin paysagé avec potager et vue sur le village,

– un parc avec des arbres vénérables,

– un jardin anglais avec vue sur Curemonte (photo).

Une quinzaine d’artistes de la région seront présents et exposeront leurs œuvres dans les jardins. Certains s’installeront pour peindre ou effectuer une œuvre.

Les élèves de l’école primaire exposeront des objets en osier créés avec leur maîtresse et une personne du village.

Vous aurez la possibilité de vous restaurer ou de vous rafraîchir au cours de votre visite découverte. Le restaurant bar de la Barbacane sera ouvert. Une restauration rapide et des boissons vous seront proposées par le Foyer Rural de Curemonte et Lous Amouroux del Montanty.

En cas de météo très défavorable, l’évènement sera annulé. La décision sera communiquée quelques jours à l’avance.

Plusieurs jardins dans le village de Curemonte 19500 Curemonte Curemonte 19500 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 06 59 26 73 06 https://www.curemonte.org/francais/village.html https://www.facebook.com/lesamis.decuremonte.7

©Tim Mannakee