Niort Niort Deux-Sèvres, Niort Ouverture d’ateliers d’artistes Niort Niort Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Niort

Ouverture d’ateliers d’artistes Niort, 27 novembre 2021, Niort. Ouverture d’ateliers d’artistes Niort

2021-11-27 – 2021-11-28

Niort Deux-Sèvres Niort EUR Des artistes ouvrent leur atelier au public dans le centre-ville et les quartiers de Niort, à Coulon, Magné, Vouillé, Prahecq, Marigny et Benet. Photographie, dessin, aquarelle, sculpture, recyclage, gravure… Quelques artistes proposent un service de location d’œuvres.

Le logo de « reconnaissance » de cette manifestation sera affiché à l’entrée des ateliers.

Consultez le fichier rattaché afin de découvrir le programme détaillé. Des artistes ouvrent leur atelier au public dans le centre-ville et les quartiers de Niort, à Coulon, Magné, Vouillé, Prahecq, Marigny et Benet. Photographie, dessin, aquarelle, sculpture, recyclage, gravure… Quelques artistes proposent un service de location d’œuvres.

Le logo de « reconnaissance » de cette manifestation sera affiché à l’entrée des ateliers.

Consultez le fichier rattaché afin de découvrir le programme détaillé. Des artistes ouvrent leur atelier au public dans le centre-ville et les quartiers de Niort, à Coulon, Magné, Vouillé, Prahecq, Marigny et Benet. Photographie, dessin, aquarelle, sculpture, recyclage, gravure… Quelques artistes proposent un service de location d’œuvres.

Le logo de « reconnaissance » de cette manifestation sera affiché à l’entrée des ateliers.

Consultez le fichier rattaché afin de découvrir le programme détaillé. Collectif des ateliers d’artistes à Niort et alentours

Niort

dernière mise à jour : 2021-11-19 par OT Niort

Détails Catégories d’évènement: Deux-Sèvres, Niort Autres Lieu Niort Adresse Ville Niort lieuville Niort