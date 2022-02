Ouverture d’atelier Caen, 2 avril 2022, Caen.

Ouverture d’atelier Caen

2022-04-02 – 2022-04-03

Caen Calvados

Durant ces journées, j’ouvre l’atelier au public pour présenter mon activité avec exposition de pièces de mobilier et petits objets, phases de travail en direct sur les réalisations du moment et échanges impromptus avec les curieux.

Pierre Magnier, designer / raffineur

Depuis deux décennies, Pierre Magnier expérimente les formes et éprouve les matériaux. Au fil du temps, une collection de meubles et d’objets s’est dessinée et accumulée à la manière d’un cabinet de curiosités. Des bijoux aux escaliers, un répertoire de formes simples, géométriques et étranges s’est élaboré auquel s’associe une exploration des matières comme le bois, le fer, l’aluminium, l’ardoise, le caoutchouc, le plexiglas… Ceci constitue progressivement un catalogue de matériaux propres au paysage sensible de Pierre Magnier, un ensemble d’objets, de meubles, apparemment ordinaires et pourtant singuliers.

pierre.magnier@neuf.fr +33 6 50 97 68 91 http://pierremagnier.fr/

Pierre MAGNIER

Caen

