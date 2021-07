Avranches Avranches Avranches, Manche Ouverture au public de la Bibliothèque Patrimoniale Avranches Avranches Catégories d’évènement: Avranches

Manche

Ouverture au public de la Bibliothèque Patrimoniale 2021-07-07 – 2021-07-07 Place Littré Bibliothèque Patrimoniale

Avranches Manche Espace de recherche et de conservation des manuscrits et de 25 000 ouvrages imprimés, la bibliothèque patrimoniale se déploie au sein d’une majestueuse salle de lecture inaugurée en 1850.

