Ouverture atelier d’artiste Maison de quartier de la Bottière, 22 juillet 2021-22 juillet 2021, Nantes. 2021-07-22

Horaire : 16:30 19:00

Gratuit : oui Tout public Visite de l’atelier de l’artiste Marika Bührmann Gratuit sur inscription au 06 63 54 89 31 Maison de quartier de la Bottière 147 Route de Sainte Luce Doulon – Bottière Nantes

