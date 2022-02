Ouverture annuelle du jardin “Les Ifs” à Châtenois Jardin des ifs Châtenois Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Les visiteurs seront reçus, s’il le souhaitent, pour une visite accompagnée des différentes pièces du jardin. Ils sont invités à apporter une plante, une bouture ou quelques graines pour des échanges à la bonne franquette. Attention, le jardin pourra être fermé le dimanche en cas de “Slow Up”. Visites libres ou accompagnées, échanges d’idées ou de végétaux. Jardin des ifs 8, rue du maréchal Foch 67730 Châtenois, Bas-Rhin, Grand Est Châtenois Bas-Rhin

2022-06-03T14:00:00 2022-06-03T18:00:00;2022-06-04T14:00:00 2022-06-04T18:00:00;2022-06-05T14:00:00 2022-06-05T18:00:00

