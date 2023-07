LA TEMPORA – BATLIK Ouveillan, 3 août 2023, Ouveillan.

Ouveillan,Aude

Batlik, artiste et producteur prolifique, sortira son prochain et dernier album, intitulé Numéro 13, en octobre. Avec ce dernier opus, celui pour qui « toucher les gens a toujours été une force motrice », signe la fin de deux décennies d’un travail assidu. Des folk-songs contestataires en guitare-voix des débuts, jusqu’à la poésie désabusée des derniers albums aux formations plus étoffées, ce « Peter Falk » en chemise à fleurs une guitare à la main, aura fait preuve d’un investissement musical rare.

Concert à 21h30.

A partir de 19h : Restauration

Sur site :

– Foodtrucks

– Buvette par Les écoliers d’Ouveillan

– Restaurants à proximité.

2023-08-03

Ouveillan 11590 Aude Occitanie



Prolific artist and producer Batlik will release his next and final album, Numéro 13, in October. With this latest opus, the man for whom « touching people has always been a driving force » marks the end of two decades of assiduous work. From the protesting, guitar-vocal folk-songs of his early days, to the disillusioned poetry of his later, more fully-formed albums, this « Peter Falk » in floral shirt and guitar in hand has demonstrated a rare musical commitment.

Concert at 9:30pm.

From 7pm: Catering

On site:

– Foodtrucks

– Refreshments by Les écoliers d?Ouveillan

– Nearby restaurants

El prolífico artista y productor Batlik publicará su próximo y último álbum, Numéro 13, en octubre. Con esta última obra, el hombre para quien « conmover a la gente siempre ha sido una fuerza motriz » marca el final de dos décadas de asiduo trabajo. Desde las canciones folk de protesta con voz de guitarra de sus comienzos, hasta la poesía desilusionada de sus últimos álbumes con grupos más grandes, este « Peter Falk » de camisa de flores y guitarra en mano ha demostrado un compromiso musical poco común.

Concierto a las 21h30.

A partir de las 19.00 horas: Catering

In situ:

– Foodtrucks

– Refrescos a cargo de Les écoliers d’Ouveillan

– Restaurantes cercanos

Batlik, ein produktiver Künstler und Produzent, wird im Oktober sein nächstes und letztes Album mit dem Titel Numéro 13 veröffentlichen. Mit diesem letzten Werk beendet Batlik, für den « Menschen zu berühren immer eine treibende Kraft war », zwei Jahrzehnte harter Arbeit. Von den frühen, protestierenden Folksongs mit Gitarre und Gesang bis hin zur desillusionierten Poesie der letzten Alben mit größerer Besetzung hat dieser « Peter Falk » im Blümchenhemd und mit einer Gitarre in der Hand ein seltenes musikalisches Engagement an den Tag gelegt.

Konzert um 21.30 Uhr.

Ab 19 Uhr: Verpflegung

Vor Ort :

– Foodtrucks

– Getränkeausschank durch Les écoliers d?Ouveillan

– Restaurants in der Nähe

