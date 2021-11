Versailles Université Ouverte de Versailles Versailles, Yvelines Outremer Université Ouverte de Versailles Versailles Catégories d’évènement: Versailles

Yvelines

Outremer Université Ouverte de Versailles, 17 janvier 2022, Versailles. Outremer

du lundi 17 janvier 2022 au vendredi 11 février 2022 à Université Ouverte de Versailles

L’Université Ouverte de Versailles présentent l’exposition l’Outremer, un laboratoire pour la recherche, aimablement prêtées par le Service pédagogique du CNRS. Cette exposition de 22 panneaux développe les recherches conduites par le CNRS en outre-mer, qui concernent des disciplines aussi diverses que l’écologie, les sciences de la vie, les sciences de la Terre, la physique, les mathématiques ou les sciences humaines et sociales. Cette exposition témoigne des travaux menés par les chercheurs des laboratoires du CNRS en outre-mer : Guyane, Polynésie française, Guadeloupe, Martinique, Caraïbes, Nouvelle-Calédonie, Mayotte, îles antarctiques et subantarctiques françaises, îles Éparses, Saint-Pierre-et-Miquelon, la Réunion. Les territoires d’outre-mer sont, de par leur localisation, des lieux privilégiés pour les études sur l’environnement, notamment en ce qui concerne les modifications induites par les changements climatiques. Ces recherches sont fondamentales, mais aussi appliqués.

Entrée libre / Pass sanitaire et port du masque obligatoire

Exposition prêtée par le CNRS Université Ouverte de Versailles 6 impasse des Gendarmes, entrée B 78000 Versailles Versailles Chantiers Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-17T09:30:00 2022-01-17T12:30:00;2022-01-17T13:30:00 2022-01-17T17:00:00;2022-01-18T09:30:00 2022-01-18T12:30:00;2022-01-18T13:30:00 2022-01-18T17:00:00;2022-01-19T09:30:00 2022-01-19T12:30:00;2022-01-19T13:30:00 2022-01-19T17:00:00;2022-01-20T09:30:00 2022-01-20T12:30:00;2022-01-20T13:30:00 2022-01-20T17:00:00;2022-01-21T09:30:00 2022-01-21T12:30:00;2022-01-21T13:30:00 2022-01-21T17:00:00;2022-01-24T09:30:00 2022-01-24T12:30:00;2022-01-24T13:30:00 2022-01-24T17:00:00;2022-01-25T09:30:00 2022-01-25T12:30:00;2022-01-25T13:30:00 2022-01-25T17:00:00;2022-01-26T09:30:00 2022-01-26T12:30:00;2022-01-26T13:30:00 2022-01-26T17:00:00;2022-01-27T09:30:00 2022-01-27T12:30:00;2022-01-27T13:30:00 2022-01-27T17:00:00;2022-01-28T09:30:00 2022-01-28T12:30:00;2022-01-28T13:30:00 2022-01-28T17:00:00;2022-01-31T09:30:00 2022-01-31T12:30:00;2022-01-31T13:30:00 2022-01-31T17:00:00;2022-02-01T09:30:00 2022-02-01T12:30:00;2022-02-01T13:30:00 2022-02-01T17:00:00;2022-02-02T09:30:00 2022-02-02T12:30:00;2022-02-02T13:30:00 2022-02-02T17:00:00;2022-02-03T09:30:00 2022-02-03T12:30:00;2022-02-03T13:30:00 2022-02-03T17:00:00;2022-02-04T09:30:00 2022-02-04T12:30:00;2022-02-04T13:30:00 2022-02-04T17:00:00;2022-02-07T09:30:00 2022-02-07T12:30:00;2022-02-07T13:30:00 2022-02-07T17:00:00;2022-02-08T09:30:00 2022-02-08T12:30:00;2022-02-08T13:30:00 2022-02-08T17:00:00;2022-02-09T09:30:00 2022-02-09T12:30:00;2022-02-09T13:30:00 2022-02-09T17:00:00;2022-02-10T09:30:00 2022-02-10T12:30:00;2022-02-10T13:30:00 2022-02-10T17:00:00;2022-02-11T09:30:00 2022-02-11T12:30:00

