Outredanse Théâtre des Jacobins Dinan, samedi 13 avril 2024.

Outredanse Théâtre des Jacobins Dinan Côtes-d’Armor

En partenariat avec la cie S’Poart, compagnie professionnelle de danse hip-hop/contemporain, les danseuses et danseurs du Kiosque, des CHAD (classes à horaires aménagés danse) du collège Broussais et des écoles de Langrolay et du Quiou vous livrent leur travail construit tout au long de l’année avec Quentin Poulailleau, danseur de la compagnie. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 18:00:00

fin : 2024-04-13

Théâtre des Jacobins Rue de l’Horloge

Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne conservatoire.dinan@dinan-agglomeration.fr

L’événement Outredanse Dinan a été mis à jour le 2024-03-27 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme