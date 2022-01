« Outre-Ronde » d’Anne Sarah Le Meur Centre Wallonie-Bruxelles I Salle de spectacles, 23 février 2022, Paris.

« Outre-Ronde » d’Anne Sarah Le Meur

du mercredi 23 février au vendredi 4 mars à Centre Wallonie-Bruxelles I Salle de spectacles

_Installation cylindrique interactive, 3D temps réel, capteur de mouvement, silence. 2012_ Fascinée par les œuvres lumineuses de J. Turrell et les films peints de S. Brakhage, stimulée par les fictions situées dans l’obscurité et décuplant les sensations (S. Beckett, Compagnie, E. A. Poe, Le puits et le pendule), Anne Sarah Le Meur réfléchit sur l’interactivité tout en terminant sa thèse. Le choc esthétique devant Film, de Beckett, où Buster Keaton, alors âgé, y esquive le regard caméra (d’une caméra qui pourtant le traque), lui montre comment procéder : l’esquive sera la règle de comportement de l’image interactive. Parce que l’image esquive, elle n’est plus assujettie au geste du spectateur, et devient souveraine. Son intérêt pour la lumière, la perception, la lenteur et la désobéissance vont pouvoir converger. **Anne Sarah Le Meur** élabore alors une œuvre interactive provocante : _**Outre-Ronde**_ vise à la « non action » (influence du Livre du Tao, de Lao Tseu) et à la contemplation. Lenteur et immobilité y deviennent puissances de relation avec l’image : regardée trop vite, celle-ci disparaît, car sensible et quasi timide ; regardée lentement, elle reste sur place, se rapproche et se colore. L’écran cylindrique enveloppant le spectateur situé en son centre, l’image y circule. Jouant avec le champ visuel périphérique du participant, elle lui en donne conscience. Plusieurs phases d’interaction existent, de complexité variable. Le programme y comptabilise les essais du spectateur, et induit les réactions de l’image. Dans la phase finale, l’image, « apprivoisée » par le regard, répond par micro mouvements et variations colorées. _**Outre-Ronde**_ fonctionne alors comme un laboratoire de perception où l’on explore graduellement son propre comportement, où l’on apprend à voir, à résister à son désir – qui sinon détruit l’image –, à (se) donner du temps, pour entrer dans une relation intime, non verbale, quasi chorégraphique, avec l’image. Mais, comme devant toute œuvre d’art complexe, personne n’expérimente ni ne perçoit la même œuvre : il est précieux d’interagir plusieurs fois, et d’observer les autres interagir. Telle une œuvre de Borgès, la totalité d’_**Outre-Ronde**_ échappe à la perception. _Visible uniquement en semaine de 14h à 18h et soir de représentation._ _Accès par la Galerie du Centre au 127-129 rue Saint-Martin – Paris 4_

Entrée libre

Découvrez l’installation d’Anne Sarah Le Meur sur le plateau du Théâtre du Centre pour une immersion dès plus complète !

Centre Wallonie-Bruxelles I Salle de spectacles 46 rue Quincampoix, 75004 Paris Paris Paris 3e Arrondissement Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-23T14:00:00 2022-02-23T18:00:00;2022-02-24T14:00:00 2022-02-24T18:00:00;2022-02-25T14:00:00 2022-02-25T18:00:00;2022-02-28T14:00:00 2022-02-28T18:00:00;2022-03-01T14:00:00 2022-03-01T18:00:00;2022-03-02T14:00:00 2022-03-02T18:00:00;2022-03-03T14:00:00 2022-03-03T18:00:00;2022-03-04T14:00:00 2022-03-04T18:00:00