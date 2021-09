Paris Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris Paris Outre-Rhin • Court-circuit et Das Neue Ensemble Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris Paris Catégorie d’évènement: Paris

Outre-Rhin • Court-circuit et Das Neue Ensemble Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris, 28 septembre 2021, Paris. Outre-Rhin • Court-circuit et Das Neue Ensemble

Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris, le mardi 28 septembre à 19:30

Court-circuit retrouvera la scène du CRR de Paris le 28 septembre, aux côtés de Das Neue Ensemble d’Hanovre sous la direction de Jean Deroyer. Enno Poppe, Holz Nicolas Tzortzis, Gravitationnel (création) Malika Kishino, Himmelwärts Nicolas Tzortzis, À une main Adrien Trybucki, Infinite extension Alexandra Greffin Klein, violon solo Udo Grimm, clarinette solo Musiciens de Court-circuit et de Das Neue Ensemble Jean Deroyer, direction Motus, compagnie musicale, électronique

Entrée libre

Court-circuit et Das Neue Ensemble se joignent sous la direction de Jean Deroyer pour un programme de musiques contemporaines au CRR de Paris. Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris 14 rue de Madrid, 75008 Paris Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-28T19:30:00 2021-09-28T21:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris Adresse 14 rue de Madrid, 75008 Paris Ville Paris lieuville Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris Paris