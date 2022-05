A la rencontre des Grues cendrées avec un âne 51290 Outines Outines Catégories d’évènement: Marne

A la rencontre des Grues cendrées avec un âne 51290 Outines, 20 octobre 2019 14:30, Outines. 20 – 23 octobre 2019 Sur place Sur inscription, groupes de 4 à 8 personnes https://www.au-milieu-de-nulle-part.com/fr/a-randonnee-guidee-avec-un-ane/a-la-rencontre-des-grues-cendrees-avec-un-ane-special-fete-de-la-grue-du-19-au-27-octobre-2019-3615 Randonnée A la Découverte des Grues cendrées – Fête de la Grue Dans le cadre de la Fête de la Grue, partez en randonnée guidée avec un âne. Au cours de cette balade pédestre de 3 heures et 12 kms environ vous pourrez découvrir le patrimoine exceptionnel architectural et naturel des étangs d’Outines : églises à pans de bois, nombreux oiseaux, petites histoires de la région du Der…En fin d’après-midi une petite collation de produits locaux permettra de patienter jusqu’au retour des Grues cendrées. Les ânes, gros coeurs garni de poils, nous accompagnent afin de porter le matériel d’observation et éventuellement les minis randonneurs (de moins de 7 ans). 51290 Outines place de l’église, 51290 outines 51290 Outines Marne dimanche 20 octobre 2019 – 14h30 à 18h00

