Outils de transformation alimentaire Recup’R, 31 janvier 2022, Saint-Paul.

Outils de transformation alimentaire

du lundi 31 janvier au mardi 28 juin à Recup’R

Bruno et Guillaume sont des fervents partisans de l’autonomie alimentaire sur le territoire réunionnais. Il souhaitent pouvoir produire de l’huile et de la farine issues de la matière première venant de la nature réunionnaise et chez les particuliers soucieux de l’environnement. Ils ont déjà créé quelques outils: pluche coco, coupe de noyau de badamier, etc. Ils ont commencé quelques améliorations : mécanisation d’une presse à huile, amélioration d’un moulin à farine, etc. Pour eux, tout l’intérêt de ces ateliers réside dans le partage : réfléchir et créer ensemble pour transmettre ensuite les savoirs et connaissances au plus grand nombre. Ils t’accueilleront volontiers, quel que soit ton niveau de bricolage ou tes connaissances, tant que tu as un peu de temps et de la motivation pour ces sujets ! Il s’agit d’un atelier collaboratif de recherche et développement. ⚠️ Vous ne repartez pas en fin d’atelier avec votre appareil construit! ⚠️ Adhésion obligatoire pour participer aux ateliers ⚠️ Port du masque obligatoire Places limitées

Atelier de réflexion sur l’amélioration d’outils de transformation pour faire de l’huile et de la farine

Recup’R 12 avenue grand piton, Cambaie Saint-Paul ZA Cambaie



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-31T09:00:00 2022-01-31T16:00:00;2022-02-01T13:30:00 2022-02-01T16:30:00;2022-02-07T09:00:00 2022-02-07T16:00:00;2022-02-08T13:30:00 2022-02-08T16:30:00;2022-02-14T09:00:00 2022-02-14T16:00:00;2022-02-15T13:30:00 2022-02-15T16:30:00;2022-02-21T09:00:00 2022-02-21T16:00:00;2022-02-22T13:30:00 2022-02-22T16:30:00;2022-02-28T09:00:00 2022-02-28T16:00:00;2022-03-01T13:30:00 2022-03-01T16:30:00;2022-03-07T09:00:00 2022-03-07T16:00:00;2022-03-08T13:30:00 2022-03-08T16:30:00;2022-03-14T09:00:00 2022-03-14T16:00:00;2022-03-15T13:30:00 2022-03-15T16:30:00;2022-03-21T09:00:00 2022-03-21T16:00:00;2022-03-22T13:30:00 2022-03-22T16:30:00;2022-03-28T09:00:00 2022-03-28T16:00:00;2022-03-29T13:30:00 2022-03-29T16:30:00;2022-04-04T09:00:00 2022-04-04T16:00:00;2022-04-05T13:30:00 2022-04-05T16:30:00;2022-04-11T09:00:00 2022-04-11T16:00:00;2022-04-12T13:30:00 2022-04-12T16:30:00;2022-04-18T09:00:00 2022-04-18T16:00:00;2022-04-19T13:30:00 2022-04-19T16:30:00;2022-04-25T09:00:00 2022-04-25T16:00:00;2022-04-26T13:30:00 2022-04-26T16:30:00;2022-05-02T09:00:00 2022-05-02T16:00:00;2022-05-03T13:30:00 2022-05-03T16:30:00;2022-05-09T09:00:00 2022-05-09T16:00:00;2022-05-10T13:30:00 2022-05-10T16:30:00;2022-05-16T09:00:00 2022-05-16T16:00:00;2022-05-17T13:30:00 2022-05-17T16:30:00;2022-05-23T09:00:00 2022-05-23T16:00:00;2022-05-24T13:30:00 2022-05-24T16:30:00;2022-05-30T09:00:00 2022-05-30T16:00:00;2022-05-31T13:30:00 2022-05-31T16:30:00;2022-06-06T09:00:00 2022-06-06T16:00:00;2022-06-07T13:30:00 2022-06-07T16:30:00;2022-06-13T09:00:00 2022-06-13T16:00:00;2022-06-14T13:30:00 2022-06-14T16:30:00;2022-06-20T09:00:00 2022-06-20T16:00:00;2022-06-21T13:30:00 2022-06-21T16:30:00;2022-06-27T09:00:00 2022-06-27T16:00:00;2022-06-28T13:30:00 2022-06-28T16:30:00