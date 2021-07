Outils de jardinage Recup’R, 21 juillet 2021-21 juillet 2021, Saint-Paul.

Outils de jardinage

Recup’R, le mercredi 21 juillet à 17:30

Nous vous invitons à un atelier débat pour partager vos besoins et envies en termes d’outils de jardinage. Le projet est de co-construire ces outils en mode Low-Tech et upcycling. Pour cela, nous comptons sur les personnes ayant des jardins (communautaires, partagés, particuliers…) mais aussi des petites structures agricoles et surtout nous nous appuierons sur la communauté de Low-Tekers Péi! Les outils seront ensuite mis en test sur les jardins et exploitations qui souhaiterons les mettre à l’épreuve puis améliorés et ainsi de suite! Nous espérons vous voir nombreux pour cette rencontre et encore plus nombreux pour venir travailler sur les ateliers de créations de prototypes! Nous rappelons tout de même que ces ateliers collaboratifs seront en recherche et développement ⚠️Vous ne repartirez pas forcément en fin d’atelier avec votre appareil construit! ⚠️ ADHÉSION OBLIGATOIRE POUR LA PARTICIPATION AUX ATELIERS ⚠️ Port du masque obligatoire Pour des questions d’organisation et pour vous offrir le meilleur accueil possible, pensez à vous inscrire.

Atelier Débat

Recup’R 12 avenue grand piton, Cambaie Saint-Paul



