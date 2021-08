Saint-Paul Recup'R Saint-Paul Outils de Jardin: Prototype niveau Débutant-Amateur Recup’R Saint-Paul Catégorie d’évènement: Saint-Paul

Tous les lundis, on continue avec les outils agricoles!! On vous attend nombreux pour nous aider! Pour ces sessions, nous élaborons des prototypes sur des outils relativement simples ou demandant peu de travail. Le principe est d’en faire plusieurs exemplaires afin de les mettre en test sur plusieurs parcelles. On prendra en retour les observations des testeurs avant de passer au sessions d’améliorations. Vous serez d’ailleurs aussi les bienvenu.e.s pour ces phases. Il s’agit d’un atelier collaboratif de recherche et développement. ⚠️Vous ne repartez pas en fin d’atelier avec votre appareil construit! ⚠️ Adhésion obligatoire pour participer aux ateliers ⚠️ Port du masque obligatoire **Places limitées,** Pour s’inscrire envoyer votre nom, prénom, n° de téléphone et email à [[lowtechpei@ekopratik.fr](mailto:lowtechpei@ekopratik.fr)](mailto:lowtechpei@ekopratik.fr) Construction d’outils de jardin Low-Tech pour mise en test dans des jardins Recup’R 12 avenue grand piton, Cambaie Saint-Paul

2021-08-09T13:30:00 2021-08-09T16:30:00;2021-08-16T13:30:00 2021-08-16T16:30:00;2021-08-23T13:30:00 2021-08-23T16:30:00;2021-08-30T13:30:00 2021-08-30T16:30:00;2021-09-06T13:30:00 2021-09-06T16:30:00

