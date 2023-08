Salon Innov-Agri Outarville Outarville, 5 septembre 2023, Outarville.

Salon Innov-Agri 5 – 7 septembre Outarville Voir https://inscription.innovagri.com/votre-demande-de-badge.htm

Innov-Agri, c’est l’occasion de retrouver toute l’offre des acteurs de l’agrofourniture, des leaders du marché aux plus modestes, présentant des produits innovants ! Avec plus de 400 marques représentées, tous les fournisseurs de l’agriculture sont représentés : des intrants au stockage de la récolte, en passant par les différents matériels et services pour vous accompagner dans la recherche de performance. Chaque édition, c’est environ un quart de nouveaux exposants qui vous présentent leurs solutions !

Outarville

2023-09-05T08:30:00+02:00 – 2023-09-05T18:30:00+02:00

2023-09-07T08:30:00+02:00 – 2023-09-07T17:30:00+02:00

S.Rachet / OTGP