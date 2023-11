Porte ouverte à la Ferme-distillerie de Faronville Outarville, 10 décembre 2023, Outarville.

Outarville,Loiret

La distillerie de Faronville organise une porte ouverte à la ferme et une visite guidée pour découvrir les installations et leur gamme 100% beauceronne..

2023-12-10 fin : 2023-12-10 18:00:00. EUR.

Outarville 45480 Loiret Centre-Val de Loire



The Faronville distillery is organizing an open house at the farm and a guided tour to discover the facilities and their 100% Beauceron range.

La destilería de Faronville organiza una jornada de puertas abiertas en la granja y una visita guiada para descubrir las instalaciones y su gama 100% Beauceron.

Die Destillerie von Faronville organisiert einen Tag der offenen Tür auf dem Bauernhof und eine geführte Besichtigung, um die Anlagen und ihr Sortiment aus 100% Beauceron zu entdecken.

Mise à jour le 2023-11-23 par OT GRAND PITHIVERAIS