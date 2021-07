Nantes Ateliers Magellan Loire-Atlantique, Nantes OUT : purgatoire urbain – Saison déconfinées bis Ateliers Magellan Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

OUT : purgatoire urbain – Saison déconfinées bis Ateliers Magellan, 16 juillet 2021-16 juillet 2021, Nantes. 2021-07-16

Horaire : 16:00 17:00

Gratuit : oui Jauge limitée, inscription sur https://www.interstices.pro/ ou avant le spectacle sur place. + 13 ans Conte sonore urbain d’une heure / tout public à partir de 13 ans OUT est un conte sonore déambulatoire faisant le récit de la vie de Plume, une femme tombée du temps, au bord du monde. Casqués et emmmenés dans les méandres de la pensée et de la folie de Plume, les 35 spectateurs sont invités à se déplacer au coeur de l’espace urbain. OUT réinvente notre rapport à l’espace public en nous plongeant dans une épopée onirique de l’intime aux allures de rêve lucide. Par le collectif Grand dehors. Ateliers Magellan 12 quai Magellan Centre-ville Nantes

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Étiquettes évènement : Autres Lieu Ateliers Magellan Ville Nantes Age maximum + 13 ans lieuville Ateliers Magellan Nantes