Nantes Planétarium Loire-Atlantique, Nantes Out of your mind Planétarium Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Out of your mind Planétarium, 16 septembre 2021, Nantes. 2021-09-16 Les 16 et 17 septembre 2021 à 19h et à 20h(30 min. la séance)Sur place, 15 minutes avant le début de la séance

Horaire : 19:00 19:30

Gratuit : oui Réservation recommandée (nombre de places limité) : planetariumnantes Les 16 et 17 septembre 2021 à 19h et à 20h(30 min. la séance)Sur place, 15 minutes avant le début de la séance High Tone & AV Exciters se sont associés pour la création d’un projet immersif sous dôme. De la genèse jusqu’à nos jours en suivant la trace de l’Homme dans la société, ils proposent de découvrir le monde sous un autre angle à travers un voyage émotionnel composé de plusieurs tableaux. Cette création s’opère dans le cadre de l’appel à projets immersifs avec le Planétarium de la Cité des Sciences et de l’industrie, le Planétarium de Nantes, le Planétarium de Vaulx en Velin, la Société des arts technologiques de Montréal, AADN et Stéréolux. Dans le cadre de Nantes Digital Week Planétarium 8 Rue des Acadiens Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Planétarium Adresse 8 Rue des Acadiens Ville Nantes lieuville Planétarium Nantes