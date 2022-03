OUT OF THE BLUE – MISTER FREEZE Toulouse, 9 mars 2022, Toulouse.

OUT OF THE BLUE – MISTER FREEZE Toulouse

2022-03-09 – 2022-04-18

Toulouse Haute-Garonne

3 600m² ont été investis en secret dans le quartier des Pont Jumeaux/Minimes

pour une expérience grand public hors norme dédiée aux arts urbains. Fresques et installations monumentales, ateliers, démonstrations, sports urbains, musique, food-corner.., cet événement propose une immersion totale dans l’univers du « street-art ».

L’équipe MISTER FREEZE, composée d’artistes reconnus et d’experts avisés, cherche, chaque année, à surprendre son public avec une programmation pointue et une direction artistique assumée. “ OUT OF THE BLUE” c’est l’événement 2022 – soudain et inattendu, littéralement « tombé du ciel» – la promesse d’une line up d’exception dans lequel le public s’immergera dans les coulisses d’une résidence créative et foisonnante (70 artistes).

Bien plus qu’une exposition, l’édition MISTER FREEZE 2022 propose une véritable expérience. Petits et grands découvriront et expérimenteront toute la variété et la richesse des arts urbains mais aussi ses multiples représentations et courants (urbain, contemporain, photographique, sportif).

Ouvert à tous et centrés sur le partage, Out of the Blue propose de nombreuses activités (ateliers initiation graffiti, rencontres artistes, visites guidées, performances, concerts, spectacles) afin de développer le lien social entre le public et les artistes, d’accompagner jeunes et moins jeunes à la découverte de pratiques urbaines nées hors de tout cadre institutionnel.

Toute la programmation à venir sur www.expomisterfreeze.com et @expomisterfreeze !

Ouverture du mercredi au dimanche hors vacances scolaires.

Ouverture du mardi au dimanche de 10h à 21h pendant les vacances scolaires.

MISTER FREEZE, association culturelle et artistique, revient en force à Toulouse dans un lieu inconnu du grand public !

3 600m² ont été investis en secret dans le quartier des Pont Jumeaux/Minimes

pour une expérience grand public hors norme dédiée aux arts urbains. Fresques et installations monumentales, ateliers, démonstrations, sports urbains, musique, food-corner.., cet événement propose une immersion totale dans l’univers du « street-art ».

L’équipe MISTER FREEZE, composée d’artistes reconnus et d’experts avisés, cherche, chaque année, à surprendre son public avec une programmation pointue et une direction artistique assumée. “ OUT OF THE BLUE” c’est l’événement 2022 – soudain et inattendu, littéralement « tombé du ciel» – la promesse d’une line up d’exception dans lequel le public s’immergera dans les coulisses d’une résidence créative et foisonnante (70 artistes).

Bien plus qu’une exposition, l’édition MISTER FREEZE 2022 propose une véritable expérience. Petits et grands découvriront et expérimenteront toute la variété et la richesse des arts urbains mais aussi ses multiples représentations et courants (urbain, contemporain, photographique, sportif).

Ouvert à tous et centrés sur le partage, Out of the Blue propose de nombreuses activités (ateliers initiation graffiti, rencontres artistes, visites guidées, performances, concerts, spectacles) afin de développer le lien social entre le public et les artistes, d’accompagner jeunes et moins jeunes à la découverte de pratiques urbaines nées hors de tout cadre institutionnel.

Toute la programmation à venir sur www.expomisterfreeze.com et @expomisterfreeze !

Ouverture du mercredi au dimanche hors vacances scolaires.

Ouverture du mardi au dimanche de 10h à 21h pendant les vacances scolaires.

Toulouse

dernière mise à jour : 2022-03-10 par