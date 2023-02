OUT OF THE BLUE THEATRE LA COLONNE MIRAMAS Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Miramas

OUT OF THE BLUE THEATRE LA COLONNE, 11 février 2023, MIRAMAS. OUT OF THE BLUE THEATRE LA COLONNE. Un spectacle à la date du 2023-02-11 à 20:30 (2023-02-10 au ). Tarif : 10.0 à 17.0 euros. Création et interprétation Frédéri Vernier, Sébastien Davis-VanGelder Regard extérieur Mathieu Despoisse Dramaturgie Delphine Lanson Régie générale Nicolas Julliand Création lumière Vincent Griffaut Création sonore Hans Kunze Entraînement apnée Rémy Dubern Construction Franz Clochard – Mécanique vivante Accessoires et costumes Emmanuelle Grobet Administration de tournée La Derive Production et diffusion AY-ROOP Festival Les Élancées Immergés dans un aquarium géant, deux circassiens font de l'apnée une nouvelle discipline de cirque ! Entre deux inspirations, ils enchaînent de lentes arabesques avec une complicité touchante et une touche d'humour, dans un jeu de lumière somptueux. Une performance d'une beauté étrange. Tout public à partir de 6 ans

Immergés dans un aquarium géant, deux circassiens font de l'apnée une nouvelle discipline de cirque ! Entre deux inspirations, ils enchaînent de lentes arabesques avec une complicité touchante et une touche d'humour, dans un jeu de lumière somptueux. Une performance d'une beauté étrange. Tout public à partir de 6 ans

