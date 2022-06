Out of the Blue • Frédéri Vernier & Sébastien Davis-Vangelder Le Monfort théâtre Paris Catégories d’évènement: île de France

En partenariat avec Le Monfort • Immergés dans un aquarium géant installé sur le plateau du Monfort, deux circassiens se livrent à une performance étonnante. Experts du sol terrestre, ils ont passé leurs dix dernières années à jouer du poids des autres et de la gravité à travers le cirque. Mais nageurs aguerris et apnéistes, ils ont cherché à explorer leurs sensations dans le milieu aquatique. Ainsi est né Out of the blue, incroyable union du cirque et de la pratique de l’apnée. La performance de Frédéri Vernier & Sébastien Davis-Vangelder est telle que nous oublions presque qu’ils sont dans l’eau, privés d’air. Avec aisance, ils évoluent devant nous comme s’ils flottaient dans les airs. Et ce faisant, nos deux homme-poissons nous livrent une belle réflexion sur nos propres capacités d’apnée. N’oublions pas que nous sommes venus au monde après neuf mois de vie aquatique dans le liquide amniotique et que notre corps est composé à 65% d’eau. Si nous sommes aujourd’hui adaptés à la vie terrestre, nous avons gardé enfoui, au fil de notre évolution, quelque part au fond de nos cellules, la mémoire de notre vie aquatique ! Avec cette performance puissante qui éveille les sens, la réalité du monde terrestre laisse place à la rêverie du monde aquatique. Distribution Création et interprétation Frédéri Vernier, Sébastien Davis-VanGelderRegard extérieur Mathieu DespoisseDramaturgie Delphine LansonRégie générale Nicolas JulliandCréation lumière Vincent GriffautCréation sonore Hans KunzeEntrainement apnée Rémy DubernConstruction Franz Clochard – Mécanique vivanteAccessoires et costumes Emmanuelle GrobetProduction et diffusion AY-ROOP Le Monfort théâtre Parc Georges Brassens, 106 rue Brançion 75015 Paris Contact : https://www.parislete.fr/fr/le-programme/out-of-the-blue

