du mercredi 6 avril 2022 au jeudi 7 avril 2022 à La Maison, Maison de la culture de Nevers agglomération

Immergés dans un aquarium géant installé sur le plateau de la grande salle, deux circassiens vont livrer une performance unique. Experts du sol terrestre, ils ont passé leurs dix dernières années à jouer du poids des autres et de la gravité à travers le cirque. Nageurs aguerris et apnéistes, ils aiment également se construire dans l’eau pour explorer leurs sensations. C’est donc tout naturellement qu’Out of the blue est né, union du cirque et du milieu aquatique. En utilisant la virtuosité aquatique, chorégraphique et respiratoire, Out of the blue reconnecte l’humain avec ses capacités d’apnée. Leur performance est telle que nous oublions presque qu’ils sont dans l’eau, privés d’air. Quelle perception l’homme a-t-il de son propre corps ? Quelles sont les possibilités qu’il nous offre ? Sachant que nous venons au monde après neuf mois de vie aquatique en apnée dans le liquide amniotique et que notre corps est composé à 65 % d’eau, l’apnée mobilise nos ressources physiologiques primitives. Notre corps est aujourd’hui adapté à la vie terrestre, mais, sans en avoir vraiment conscience, il a gardé enfoui, au fil de son évolution, quelque part au fond de ses cellules, la mémoire de sa vie aquatique. Cherchant à repousser les limites, les deux artistes de cirque invitent à reprendre goût avec l’eau et à éveiller vos sens et vos instincts primitifs. Une performance unique, où la réalité du monde terrestre laisse place à la rêverie du monde aquatique.

Tarifs : 25€ / 17€ / 11€

Un spectacle innovant, sous l’eau, en apnée ! La Maison,Maison de la culture de Nevers agglomération 2 Boulevard Pierre de Coubertin, 58000 Nevers Nevers Nièvre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-06T20:00:00 2022-04-06T21:30:00;2022-04-07T20:00:00 2022-04-07T21:30:00

