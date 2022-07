Out Of The Blue

2022-09-20 19:30:00 19:30:00 – 2022-09-21 8 16 Après leurs performances acclamées Mining Stories et Pleasant Island (aux Bernardines en 2020), Silke Huysmans et Hannes Dereere présentent le dernier volet de leur trilogie sur l’exploitation minière. Cette fois, ils se concentrent sur une industrie complètement nouvelle : l’exploitation minière en haute mer.



Depuis leur petit appartement à Bruxelles, Silke et Hannes se connectent avec trois navires par satellite. Chacun des navires représente un pilier du débat public : l’industrie, la science et l’activisme. À travers une série d’entrevues et de conversations, un portrait intime de cette nouvelle industrie émerge.



Dans le cadre du Festival Actoral. Jusqu'à quel point les sociétés minières peuvent-elles creuser plus profondément, et vers quoi sommes-nous en train de creuser en tant qu'être humain ? Quels sont les défis et les risques ?



Depuis leur petit appartement à Bruxelles, Silke et Hannes se connectent avec trois navires par satellite. Chacun des navires représente un pilier du débat public : l’industrie, la science et l’activisme. À travers une série d’entrevues et de conversations, un portrait intime de cette nouvelle industrie émerge.



