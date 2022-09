Out of Silence – Marc Copland, Stéphane Kerecki, Fabrice Moreau

2022-09-30 – 2022-09-30 EUR 8 15 Aprês deux disques dédiés à la Nouvelle Vague et à la French Touch, Stéphane Kerecki revient à l’écriture et enregistre un album entiêrement consacré à de nouvelles compositions.



Pour ce nouveau projet, il réunit un casting de rêve. Marc Copland, l’un des pianistes les plus importants de la scêne new-yorkaise. Le saxophoniste norvégien Tore Brunborg (Manu Katché, Nils Petter Molv√¶r) envoute grâce à un son et un lyrisme hors du commun. Le trompettiste Ralph Alessi (Ravi Coltrane, Fred Hersh) est de l’avis de ses pairs l’un des plus brillants trompettistes de la scêne internationale. Et le batteur Fabrice Moreau (Airelle Besson, Trio Viret), son partenaire sur ses deux derniers disques, partage avec le contrebassiste depuis de longues années une solide complicité. A travers un tel all-star, Stéphane Kerecki met en jeu sa sensibilitéÃÅ et fait une grande place à l’interaction avec des musiciens de haut vol. Dans ses compositions centrées sur la mélodie, il fait des références subtiles au jazz lyrique des années 70 qui a marqué son apprentissage.



Marc Copland : piano / Stéphane Kerecki : contrebasse / Fabrice Moreau : batterie Concert d’ouverture.

