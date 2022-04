Out of place Théâtre Garonne Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Out of place Théâtre Garonne, 26 mai 2022, Toulouse. Out of place

du jeudi 26 mai au vendredi 27 mai à Théâtre Garonne

### Installation participative – Lenio Kaklea **[_In extremis/Hospitalités 2_](https://www.theatregaronne.com/evenements/2021-2022/in-extremis-hospitalites-2)** _« Celles qui sont heureuses de se lever le matin pour aller travailler, faites une révérence »_ Possibilité de voir dans une même soirée [Ballad](https://www.theatregaronne.com/spectacle/2021-2022/ballad) suivie de Out of Place, au tarif de 15 €. À la suite de Ballad, après un temps de pause, Lenio Kaklea appelle le public à se retrouver sur le plateau. L’artiste grecque invite à vivre une expérience participative à la découverte de l’Autre : chacun·e répondant à des questions par le biais d’un sourire, d’un haussement d’épaules, d’un pas de côté teinté de fierté ou d’hésitation. Un moyen ludique de se mettre en mouvement par des gestes simples, à la rencontre des pratiques d’autrui. ### Plus d’Infos : [Site du Théâtre Garonne](https://www.theatregaronne.com/spectacle/2021-2022/out-of-place) ![]() ### Infos pratiques : * Les 26 & 27 mai 2022 à 21h30 * Durée : 40mn * Out of Place est une installation participative pour 60 personnes * Out of Place est uniquement réservé au public ayant assisté à Ballad

Tarif : 3€Tarif Ballad + Out of Place 15 €Out of Place est uniquement réservé au public ayant assisté à Ballad

Culture Théâtre Garonne 1 Avenue du Château d’Eau, 31300 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-26T21:30:00 2022-05-26T22:10:00;2022-05-27T21:30:00 2022-05-27T22:10:00

