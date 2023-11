Viens écouter les contes de Noël Oustau Dou Saleys Salies-de-Béarn, 20 décembre 2023, Salies-de-Béarn.

Salies-de-Béarn,Pyrénées-Atlantiques

En poussant la porte cloutée, venez écouter des histoires de Noël, lue par la célèbre « Puce »… Marie-Claude Hourdebaigt. Chut ! Chut, Chut… Pour petits et grands : évidemment !

En partenariat avec Le Moment Librairie..

2023-12-20 fin : 2023-12-20 . EUR.

Oustau Dou Saleys Rue de l’Eglise

Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Push open the studded door and listen to Christmas stories read by the famous « Puce »… Marie-Claude Hourdebaigt. Hush! Hush, hush… For young and old: of course!

In partnership with Le Moment Librairie.

Empuje la puerta tachonada y escuche los cuentos de Navidad leídos por la famosa « Puce »… Marie-Claude Hourdebaigt. ¡Silencio, silencio! Calla, calla… Para grandes y pequeños: ¡por supuesto!

En colaboración con Le Moment Librairie.

Wenn Sie die mit Nägeln besetzte Tür aufstoßen, können Sie Weihnachtsgeschichten hören, die von der berühmten « Puce » vorgelesen werden… Marie-Claude Hourdebaigt. Pssst! Pssst, pssst! Für Groß und Klein: natürlich!

In Zusammenarbeit mit Le Moment Librairie.

