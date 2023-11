Viens t’émerveiller à la Maison de Noël Oustau Dou Saleys Salies-de-Béarn, 9 décembre 2023, Salies-de-Béarn.

Salies-de-Béarn,Pyrénées-Atlantiques

En poussant la porte cloutée, vous découvrirez une maison prête à accueillir de merveilleuses fêtes : le sapin qui embaume et brille de mille feux, un coin cocon vous permet de lire en buvant un bon chocolat chaud, le service de porcelaine trône sur la table à thé et l’étage vous fait découvrir l’intimité du Père Noël… Sur la terrasse, le traineau attend pour les photos ! Vous serez alors plongés dans l’esprit de Noël.

Nouveauté 2023 : les jeux vidéos, tant attendus sous le sapin depuis 30 ans arrivent en fanfare : exposition de jeux, possibilité de jouer sur des consoles anciennes. Uniquement le mercredi et samedi de 16h à 19h..

2023-12-09 fin : 2023-12-30 19:00:00. EUR.

Oustau Dou Saleys Rue de l’Eglise

Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Push open the nail-studded door and you’ll discover a house that’s ready to welcome the festive season: the fir tree is fragrant and sparkling, there’s a cosy corner where you can read while sipping hot chocolate, the china service sits on the tea table, and upstairs you can discover Santa’s private world… On the terrace, the sleigh is waiting to be photographed! You’ll be immersed in the Christmas spirit.

New for 2023: video games, so eagerly awaited under the Christmas tree for the past 30 years, arrive with a bang: a games exhibition and the chance to play on vintage consoles. Wednesday and Saturday only, from 4pm to 7pm.

Abre la puerta tachonada de clavos y descubrirás una casa preparada para acoger la más maravillosa de las fiestas: el abeto está perfumado y reluciente, hay un rincón acogedor donde leer mientras te tomas una taza de chocolate caliente, el servicio de porcelana está entronizado en la mesa de té y arriba puedes descubrir el mundo privado de Papá Noel… En la terraza, el trineo le espera para ser fotografiado Se sumergirá en el espíritu navideño.

Novedad 2023: los videojuegos, tan esperados bajo el árbol de Navidad desde hace 30 años, llegan pisando fuerte, con una exposición de juegos y la posibilidad de jugar con consolas vintage. Sólo los miércoles y sábados de 16:00 a 19:00.

Wenn Sie die Nageltür aufstoßen, entdecken Sie ein Haus, das bereit ist, wunderbare Feste zu empfangen: Der Tannenbaum duftet und leuchtet in tausend Lichtern, in der Kokon-Ecke können Sie bei einer heißen Schokolade lesen, das Porzellanservice thront auf dem Teetisch und im Obergeschoss können Sie die Privatsphäre des Weihnachtsmanns entdecken… Auf der Terrasse wartet der Schlitten für Fotos! Dann werden Sie in die Weihnachtsstimmung eintauchen.

Neuheit 2023: Die Videospiele, die seit 30 Jahren so sehnsüchtig unter dem Baum erwartet werden, kommen mit einem Paukenschlag: Ausstellung von Spielen, Möglichkeit, auf alten Konsolen zu spielen. Nur mittwochs und samstags von 16:00 bis 19:00 Uhr.

