Visite Découverte de Cassis en Allemand Oustau Calendal Cassis, 7 avril 2023, Cassis.

Cassis,Bouches-du-Rhône

Découvrez les coins les plus intéressants de Cassis en compagnie d’un guide professionnel. Cette visite est entièrement réalisée en langue allemande..

2023-04-07 à 15:00:00 ; fin : 2023-06-30 16:30:00. .

Oustau Calendal Quai des Moulins

Cassis 13260 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Discover the most interesting corners of Cassis in the company of a professional guide. This tour is conducted entirely in German.

Descubra los rincones más interesantes de Cassis en compañía de un guía profesional. Este tour se realiza íntegramente en alemán.

Entdecken Sie zusammen mit einem professionellen Stadtführer die interessantesten Ecken von Cassis. Diese Tour wird vollständig in deutscher Sprache durchgeführt.

Mise à jour le 2023-06-23 par Office de Tourisme de Cassis