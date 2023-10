Cet évènement est passé Vente à la ferme Earl Lédanès Oussoy-en-Gâtinais Catégories d’Évènement: Loiret

Oussoy-en-gatinais Vente à la ferme Earl Lédanès Oussoy-en-Gâtinais, 30 septembre 2023, Oussoy-en-Gâtinais. Oussoy-en-Gâtinais,Loiret Vente à la ferme.

Mercredi 2023-09-30 16:00:00 fin : 2024-12-28 . . Oussoy-en-Gâtinais 45290 Loiret Centre-Val de Loire



Farm Sale Ventas de explotaciones agrícolas Verkauf auf dem Bauernhof Mise à jour le 2023-09-29 par OT GATINAIS SUD Détails Catégories d’Évènement: Loiret, Oussoy-en-gatinais Autres Adresse Ville Oussoy-en-Gâtinais Departement Loiret Lieu Ville Oussoy-en-Gâtinais latitude longitude 47.90705;2.64176

Oussoy-en-Gâtinais Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/oussoy-en-gatinais/