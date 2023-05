Journées du patrimoine – La chapelle de Suzan, 17 septembre 2023, Ousse-Suzan.

La chapelle de Suzan… quand le temps nous est conté.

Visite d’un lieu chargé d’histoire, du vaste airial emblématique de l’assemblade de Suzan pour la St Michel, aux fresques exceptionnelles du coeur de la chapelle, remontez le temps et laissez vous emporter au fil des siècles..

2023-09-17 à ; fin : 2023-09-17 16:00:00. .

Ousse-Suzan 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine



The chapel of Suzan… when time is told to us.

Visit a place full of history, from the vast airial emblematic of the Suzan assembly for St. Michael’s Day, to the exceptional frescoes in the heart of the chapel, go back in time and let yourself be carried away through the centuries.

La capilla de Suzan… cuando el tiempo nos es contado.

Visite un lugar cargado de historia, desde el vasto airial emblemático de la asamblea de Suzan para el día de San Miguel, hasta los excepcionales frescos del corazón de la capilla, retroceda en el tiempo y déjese llevar a través de los siglos.

Die Kapelle von Suzan… wenn uns die Zeit erzählt wird.

Besuchen Sie einen geschichtsträchtigen Ort, von der weitläufigen Wiese, die symbolisch für die Versammlung von Suzan am Michaelstag steht, bis hin zu den außergewöhnlichen Fresken im Herzen der Kapelle. Gehen Sie in der Zeit zurück und lassen Sie sich durch die Jahrhunderte treiben.

Mise à jour le 2023-04-28 par OT Morcenx