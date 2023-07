Fête de la Battere Ousse-Suzan, 29 juillet 2023, Ousse-Suzan.

Ousse-Suzan,Landes

25ème fête de la battère.

Toute la journée, exposition de matériels et de motos. Pour les enfants, retrouvez des jeux gonflables et une pêche aux canards.

Programme de la journée : Mise en route et essai du matériel, messe, bénédiction du blé et des motos, apéritifs et repas landais, fauchage du b.

Ousse-Suzan 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine



25th fête de la battère.

All day, exhibition of equipment and motorcycles. For children, inflatable games and duck fishing.

Program for the day: start-up and testing of equipment, mass, blessing of wheat and motorcycles, aperitifs and Landais meal, mowing of the beater

25º festival de la battère.

Durante todo el día, exposición de equipos y motos. Para los niños, juegos hinchables y pesca con pato.

El programa del día: puesta en marcha y prueba de los equipos, misa, bendición del trigo y de las motos, aperitivos y comida landesa, siega del granero, etc

25. Fest des Schlagbaums.

Den ganzen Tag über gibt es eine Ausstellung von Geräten und Motorrädern. Für die Kinder gibt es aufblasbare Spiele und Entenangeln.

Tagesprogramm: Inbetriebnahme und Testen der Geräte, Messe, Segnung des Weizens und der Motorräder, Aperitife und landestypische Mahlzeiten, Mähen des B

