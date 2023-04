Animation nature : découverte ludique de la mare Mare de la briqueterie, 3 juin 2023, Ourville-en-Caux.

La mare est un environnement plein de mystères ! Venez découvrir ce qui se cache sous l’eau accompagné d’Elise qui vous apprendra comment pêcher larves de libellules et têtards.

RDV à 14h à la mare de la briquetterie.

Durée : 2h.

Gratuit, mais réservation obligatoire (nombre de participants limité)..

2023-06-03 à 14:00:00 ; fin : 2023-06-03 16:00:00. .

Mare de la briqueterie Route de la Briqueterie

Ourville-en-Caux 76450 Seine-Maritime Normandie



The pond is an environment full of mysteries! Come and discover what is hidden under the water with Elise who will teach you how to catch dragonfly larvae and tadpoles.

Meeting point at 2pm at the briquetterie pond.

Duration: 2 hours.

Free of charge, but reservation is required (limited number of participants).

¡El estanque es un entorno lleno de misterios! Venga a descubrir lo que se esconde bajo el agua con Elise, que le enseñará a capturar larvas de libélula y renacuajos.

Punto de encuentro a las 14 h en el estanque de la briquetterie.

Duración: 2 horas.

Gratuito, pero es necesario reservar (número limitado de participantes).

Der Teich ist eine Umgebung voller Geheimnisse! Entdecken Sie, was sich unter Wasser verbirgt, und lassen Sie sich von Elise zeigen, wie man Libellenlarven und Kaulquappen angelt.

Treffpunkt: 14 Uhr am Teich der Ziegelei.

Dauer: 2 Stunden.

Kostenlos, aber Reservierung erforderlich (begrenzte Teilnehmerzahl).

Mise à jour le 2023-03-30 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité