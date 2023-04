Concert Impasse du Levant, 29 avril 2023, Ourville-en-Caux.

Concert par Ann Devos et ses choristes qui vous emmèneront dans l’univers d’Isabelle Aubrey.

A 16h30, salle RPA « impasse du levant »

Gratuit.

Impasse du Levant Salle RPA

Ourville-en-Caux 76450 Seine-Maritime Normandie



Concert by Ann Devos and her choristers who will take you into the universe of Isabelle Aubrey.

At 4:30 pm, RPA room « impasse du levant

Free

Concierto de Ann Devos y sus coristas que le transportarán al universo de Isabelle Aubrey.

A las 16.30 h, sala « Impasse du Levant » del RPA

Entrada gratuita

Konzert von Ann Devos und ihren Chorsängerinnen, die Sie in die Welt von Isabelle Aubrey entführen werden.

Um 16.30 Uhr, Saal RPA « impasse du levant »

Kostenlos

Mise à jour le 2023-03-08 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité