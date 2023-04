Bourse musicale Impasse du Levant, 23 avril 2023, Ourville-en-Caux.

Bourse musicale : instruments, vinyls, CD, cassettes, accessoires , partitions, tout ce qui se rapporte à la musique.

Exposants : 3€/ml

Entrée gratuite. A la salle RPA « impasse du levant » de 10h à 18h..

2023-04-23 à 10:00:00 ; fin : 2023-04-23 18:00:00. .

Impasse du Levant Salle RPA

Ourville-en-Caux 76450 Seine-Maritime Normandie



Music market: instruments, vinyls, CDs, cassettes, accessories, scores, everything related to music.

Exhibitors : 3?/ml

Free entrance. At the RPA room « impasse du levant » from 10 am to 6 pm.

Mercado musical: instrumentos, vinilos, CD, casetes, accesorios, partituras, todo lo relacionado con la música.

Expositores: 3?/ml

Entrada gratuita. En la sala RPA « impasse du levant » de 10:00 a 18:00 h.

Musikbörse: Instrumente, Vinyl, CDs, Kassetten, Zubehör , Noten, alles, was mit Musik zu tun hat.

Aussteller: 3?/ml

Der Eintritt ist frei. Im RPA-Saal « impasse du levant » von 10 bis 18 Uhr.

