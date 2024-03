OURSINADE PALAVASIENNE Palavas-les-Flots, samedi 23 mars 2024.

OURSINADE PALAVASIENNE Palavas-les-Flots Hérault

Du samedi 23 au dimanche 24 mars, de 10h à 20h Oursinade Palavasienne avec dégustation d’oursins et produits de la mer, et animations musicales Jetée Rive Gauche Entrée libre

Rendez-vous pour la 6ème édition de L’Oursinade Palavasienne.

Vous retrouverez un espace de restauration avec des produits de la mer, des spécialités méditerranéennes, du terroir mais également des producteurs de vins locaux.

Et tout cela dans une ambiance festive, musicale et conviviale ! .

Début : 2024-03-23 10:00:00

fin : 2024-03-24 20:00:00

Quai Paul Cunq

Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie

